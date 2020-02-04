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04 Şubat 2020, Salı
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dedesini uğurladı

Ömer Bayram dedesini son yolculuğuna uğurladı

'ın başarılı futbolcusu , 2 Şubat 2020 Pazar günü hayata gözlerini yuman dedesi 'yı toprağa verdi. Kayserili olan Ömer Bayram, hafta sonu oynadıkları maçı sonrasında Kayseri'ye geldi. Alzheimer hastası olan dedesi Ömer Sarı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ömer Bayram, bugün de dedesine karşı son görevini yerine getirdi.

'ın başarılı futbolcusu , dedesi 'yı uğurladı. 1938 doğumlu olan Ömer Bayram'ın dedesi Ömer Sarı, Kayseri'nin Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Gesi İldem mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Ömer Bayram, ailesi ve yakınları katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Kulübü, cenazeye çelenk gönderirken Galatasaray ve Kayserispor'un eski futbolcusu , cami avlusunda Ömer Bayram'a başsağlığı diledi.

  1. 04.02.2020
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