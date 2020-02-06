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06 Şubat 2020, Perşembe
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'dan 'e flaş cevap!

Galatasaray'dan Nihat Özdemir'e flaş cevap!

Spor Kulübü, Başkanı 'in gerçekleştirdiği basın toplantısı sonrası resmi web sitesi üzerinden 'zorunlu açıklama' başlığıyla cevap niteliğinde bildiri yayımladı.

Başkanı basın düzenlediği basın toplantısında birçok konuya değinirken harcama limitleri konusunda da açıklamalarda bulunmuş. Spor Kulübü bu açıklamaların ardından resmi internet sitesi üzerinden cevap niteliğinde bir bildiri yayınladı.

İşte yapılan o açıklama:

Başkanımız 'in 3 Şubat 2020 tarihinde beIN Sports kanalında yaptığı açıklamaların ardından Başkanı Nihat Özdemir'in 6 Şubat 2020 tarihinde yaptığı basın toplantısında görüşlerini belirttiği takım harcama limiti konusuyla ilgili ek açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.
Kulüplerin 2 Eylül 2019 tarihinde TFF tarafından açıklanan takım harcama limitleri, 'nin EK XII-G (Takım Harcama Limitinin Artırılması) maddesine dayanarak artırılabilmektedir. Bu maddede takım harcama limiti artırım son başvuru tarihi 15 Aralık, takım harcama limiti artırım gerekçeleri de hedeflenen gelir artışı, sermaye artışı, müsabakalarına katılım ve faaliyetlerinde gelir fazlası olmak üzere 4 konu olarak açıkça belirlenmiştir.

Takım harcama limitlerinin açıklandığı 2019 tarihinden sonra bir kulübün özellikle finansman işlemlerine dayanarak limit artırım başvurusunun devam ettiği ve bu limit artırım başvurusunun Ek-XII G maddesine göre dayanaksız olmasına rağmen TFF tarafından kabul edildiği açıklanmıştır. TFF Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat 2020 tarihinde yaptığı basın toplantısında bu kulübe limit artırımı yapıldığını açıkça ilan ve beyan etmiştir. İlgili Ek-XII G maddesi açık bir şekilde ortadayken, TFF'nin limit artırımını hangi gerekçeyle yaptığı anlaşılmamaktadır. Bu tespit yapılırken, TFF'nin 9 Aralık 2019 tarihinde Kulüp Lisans Talimatnamesi'ne eklediği ve 20 Aralık 2019 tarihinde Kulüp Lisans Talimatnamesi'nden çıkardığı Ek-XII G.5 maddesi de göz önünde bulundurulmaktadır.

Bu tespitler doğrultusunda TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 6 Şubat 2020 tarihinde yaptığı açıklamaların yetersiz olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. TFF'yi takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra kulüplere yapılan takım harcama limiti revizyonlarının Ek-XII G maddesinin dört alt başlığından hangisine dayanarak yapıldığını açıklamaya ve transfer döneminin kapanmasıyla beraber kulüplerin nihai takım harcama limitlerini ilan etmeye davet ediyoruz.
Galatasaray Spor Kulübü

  1. 06.02.2020
  2. Güncelleme: 06.02.2020 16:35
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