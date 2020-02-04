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04 Şubat 2020, Salı
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kafilesi Alanya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Alanya'ya geldi

ilk maçında ile karşılaşacak kafilesinin bulunduğu uçak, Gazipaşa 'na indi. Sarı kırmızılı kafile kalabalık bir taraftar grubu tarafından coşkuyla karşılandıktan sonra kamp yapacağı otele geçti.

ile , ilk maçında yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını 'da tamamlayan Galatasaray, özel uçak ile saat 17.15'te Gazipaşa - 'na ulaştı. Takımı karşılamak için çok sayıda taraftar havalimanında hazır bulundu. Galatasaray kafilesini karşılayanlar arasında, Gazipaşa Havalimanı Genel Müdürü Ekrem Akgül ve Havalimanı Emniyet Müdürü Kamil Cıngıl da yer aldı.

Taraftarlar havalimanında futbolcular ve teknik heyeti karşıladı. Başta teknik direktör olmak üzere futbolcular, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fatih Terim, taraftarlardan bedensel engelli Arif Furkan Şahin ve Bayram Yaman'ın üzerindeki formayı imzalayıp, fotoğraf çektirdi. Havalimanı içinden takım otobüsüne binen Galatasaray kafilesi, taraftarların meşale ve tezahüratları eşliğinde otele doğru yola çıktı.

  1. 04.02.2020
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