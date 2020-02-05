Falcao ve Saracchi yok

Galatasaray, Alanya maçı kadrosunu açıklarken sakatlıkları süren Falcao ile Saracchi yer almadı.
Galatasaray, Alanya maçı kadrosunu açıklarken sakatlıkları süren Falcao ile Saracchi yer almadı. Kadroda şu isimler var: Muslera, Şener, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Belhanda, Linnes, Donk, Ömer, Emre Akbaba, Jimmy, Mariano, Andone, Sekidika, Okan, Emin, Marcao, Taylan, Berk, Onyekuru, Feghouli ve Lemina.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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