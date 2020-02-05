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05 Şubat 2020, Çarşamba
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ve yok

Falcao ve Saracchi yok

, Alanya maçı kadrosunu açıklarken sakatlıkları süren ile yer almadı.

, Alanya maçı kadrosunu açıklarken sakatlıkları süren ile yer almadı. Kadroda şu isimler var: Muslera, Şener, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, , Linnes, Donk, Ömer, Emre Akbaba, Jimmy, Mariano, Andone, Sekidika, Okan, Emin, Marcao, Taylan, Berk, Onyekuru, Feghouli ve Lemina.

  1. 5.2.2020
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