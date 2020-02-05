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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Aslan’ın rakibi AS Monaco

Aslan’ın rakibi AS Monaco

, ULEB turu G Grubu 5. haftasında Monaco'yu ağırlıyor.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB turu G Grubu 5. haftasında Monaco'yu ağırlıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesi gruptaki 4 takım da ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.

  1. 5.2.2020
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