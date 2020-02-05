Aslan’ın rakibi AS Monaco
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu G Grubu 5. haftasında Monaco'yu ağırlıyor.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu G Grubu 5. haftasında Monaco'yu ağırlıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesi gruptaki 4 takım da ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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