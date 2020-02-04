TFF açıkladı! Galatasaray Nagatomo ve Luyindama'yı kadroya almadı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri TFF açıkladı! Galatasaray Nagatomo ve Luyindama'yı kadroya almadı

açıkladı! Nagatomo ve Luyindama'yı kadroya almadı

TFF açıkladı! Galatasaray Nagatomo ve Luyindama'yı kadroya almadı

Kulübü, sonrası 'ye bildirilen resmi A Takım kadrosuna ve 'yı dahil etmedi.

Kulübü, 2019-2020 Sezonu sonrası resmi A Takım oyuncu listesini 'na bildirdi.

28 futbolcunun yer aldığı listeye, Japon sol bek ve sezonu kapatan Demokratik Kongolu stoper dahil edilmedi.

Yeni transferler Henry Onyekuru, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi ve Erkan Süer ise 28 kişilik listede yer aldı.

İŞTE TFF'YE BİLDİRİLEN OYUNCU LİSTESİ

  1. 04.02.2020
  2. Güncelleme: 04.02.2020 19:38
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF açıkladı! Galatasaray Nagatomo ve Luyindama'yı kadroya almadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN