TFF açıkladı! Galatasaray Nagatomo ve Luyindama'yı kadroya almadı
Galatasaray Kulübü, İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası TFF'ye bildirilen resmi A Takım kadrosuna Yuto Nagatomo ve Christian Luyindama'yı dahil etmedi.
Galatasaray Kulübü, 2019-2020 Sezonu İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası resmi A Takım oyuncu listesini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
28 futbolcunun yer aldığı listeye, Japon sol bek Yuto Nagatomo ve sezonu kapatan Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama dahil edilmedi.
Yeni transferler Henry Onyekuru, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi ve Erkan Süer ise 28 kişilik listede yer aldı.
İŞTE TFF'YE BİLDİRİLEN OYUNCU LİSTESİ
- 04.02.2020
- Güncelleme: 04.02.2020 19:38
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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