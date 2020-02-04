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04 Şubat 2020, Salı
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'ın depremzedeler için topladığı yardımlar yola çıktı

Galatasaray'ın depremzedeler için topladığı yardımlar yola çıktı

Kulübü'nün topladığı yardım malzemeleri, ve 'daki depremzedelere gönderildi. İçinde temel gıda maddeleri, ısıtıcılar, çocuk bezleri, temizlik malzemeleri, battaniye, atkı, bere, mont ve eldivenlerin bulunduğu yüzlerce koli, depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta 'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen depremden etkilenenler için başlatılan ve başkan ile yönetim kurulu üyelerinin de Aslantepe mağazasına giderek destek verdiği kampanya, futbol takımının 'de oynadığı Hes Kablo Kayserispor maçının bitimine kadar devam etti.

Kampanya kapsamında, genelindeki tüm GS Store mağazalarından satın alınan ürünler dışında, getirilen diğer yardım malzemeleri de kabul edildi. Bir hafta süresince toplanan yardım malzemeleri, yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Ömer Cansever ve Dilek Kutlu'nun da katılımıyla Elazığ ile 'ya gönderilmek üzere Aslantepe GS Store mağazası önünde kamyona yüklendi.

İçinde temel gıda maddeleri, ısıtıcılar, çocuk bezleri, temizlik malzemeleri, battaniye, atkı, bere, mont ve eldivenlerin bulunduğu yüzlerce koli, depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılacak.

  1. 04.02.2020
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