Galatasaray'ın depremzedeler için topladığı yardımlar yola çıktı
Galatasaray Kulübü'nün topladığı yardım malzemeleri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi. İçinde temel gıda maddeleri, ısıtıcılar, çocuk bezleri, temizlik malzemeleri, battaniye, atkı, bere, mont ve eldivenlerin bulunduğu yüzlerce koli, depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen depremden etkilenenler için başlatılan ve başkan Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyelerinin de Aslantepe GS Store mağazasına giderek destek verdiği kampanya, futbol takımının Süper Lig'de oynadığı Hes Kablo Kayserispor maçının bitimine kadar devam etti.
Kampanya kapsamında, Türkiye genelindeki tüm GS Store mağazalarından satın alınan ürünler dışında, getirilen diğer yardım malzemeleri de kabul edildi. Bir hafta süresince toplanan yardım malzemeleri, yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Ömer Cansever ve Dilek Kutlu'nun da katılımıyla Elazığ ile Malatya'ya gönderilmek üzere Aslantepe GS Store mağazası önünde kamyona yüklendi.
İçinde temel gıda maddeleri, ısıtıcılar, çocuk bezleri, temizlik malzemeleri, battaniye, atkı, bere, mont ve eldivenlerin bulunduğu yüzlerce koli, depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılacak.
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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