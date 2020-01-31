Maç sonucu verilmedi
Galatasaray, 2 Şubat Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, 2 Şubat Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılıların, 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 çift kale taktik maçı oynadığı belirtildi. Ancak kulüp maçın sonucunu paylaşmadı. Daha önce U19'lar, asları 3-0 mağlup etmişti.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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