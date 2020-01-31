Maç sonucu verilmedi

Galatasaray, 2 Şubat Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılıların, 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 çift kale taktik maçı oynadığı belirtildi. Ancak kulüp maçın sonucunu paylaşmadı. Daha önce U19'lar, asları 3-0 mağlup etmişti.