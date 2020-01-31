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31 Ocak 2020, Cuma
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Maç sonucu verilmedi

Maç sonucu verilmedi

, 2 Şubat Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

, 2 Şubat Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılıların, 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 çift kale taktik maçı oynadığı belirtildi. Ancak kulüp maçın sonucunu paylaşmadı. Daha önce U19'lar, asları 3-0 mağlup etmişti.

  1. 31.1.2020
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