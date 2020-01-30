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30 Ocak 2020, Perşembe
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maçına Zorbay Küçük

Kayseri maçına Zorbay Küçük

Galatasaray-Hes arasında oynanacak olan ligin 20.hafta karşılaşmasını yönetecek.

Galatasaray-Hes arasında oynanacak olan ligin 20.hafta karşılaşmasını yönetecek. Pazar günü Stadı'nda 19.00'da oynanacak olan maçta Küçük'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Maçın 4. Hakemi Direnç Tonusluoğlu... VAR hakemi Özgüç Türkalp olurken, AVAR Hakemi ise Uyarcan olacak.
  1. 30.1.2020
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