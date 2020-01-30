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30 Ocak 2020, Perşembe
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Goller ’ten

Goller Adem Büyük’ten

'da sol bekte olduğu gibi 'nun sakatlığı nedeniyle ileri uçta da sorun yaşanıyor.

'da sol bekte olduğu gibi 'nun sakatlığı nedeniyle ileri uçta da sorun yaşanıyor. maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu bu hafta yok. Florin Andone idmanlara başladı ama maç eksiği bulunuyor. , Rumen oyuncuyu tam iyileşmeden riske etmek istemiyor. Tecrübeli hoca, Konyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan ve bir de gol atan 'ü bir kez daha forvette oynatmayı planlıyor. Son haft aların formda ismi Emre Akbaba da ona destek verecek.
  1. 30.1.2020
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