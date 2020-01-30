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30 Ocak 2020, Perşembe
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Mustafa parlıyor

Mustafa parlıyor

altyapısından yetişen gösterdiği başarılı performansla adını yazdırdı.

altyapısından yetişen gösterdiği başarılı performansla adını yazdırdı. Genç oyuncu, U19 Milli Takımı'nın Slovenya ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna seçildi. Mustafa, bu sezon 18 maçta 5 gol attı, 3 de asist yaptı.
  1. 30.1.2020
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