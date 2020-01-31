Sekidika'nın Galatasaray aşkı
Galatasaraylı taraftarların gelecekte takıma büyük katkı yapmasını bekledikleri Jesse Sekidika ile ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.
Galatasaraylı taraftarların gelecekte takıma büyük katkı yapmasını bekledikleri Jesse Sekidika ile ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Galatasaray ile görüşürken devreye giren Başakşehir'in Jesse için Eskişehir'e 200 bin euro, futbolcuya da yıllık 600 bin euro teklif ettiği ifade edildi. Ancak "Ben Galatasaray'a sözümden dönmem" diyen genç futbolcu, 90 bin euro alacağından da vazgeçerek yıllık 250 bin euro'ya Galatasaray'a imza attı.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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