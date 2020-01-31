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31 Ocak 2020, Cuma
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Sekidika'nın aşkı

Sekidika'nın Galatasaray aşkı

Galatasaraylı taraftarların gelecekte takıma büyük katkı yapmasını bekledikleri ile ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

Galatasaraylı taraftarların gelecekte takıma büyük katkı yapmasını bekledikleri ile ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. ile görüşürken devreye giren 'in Jesse için 'e 200 bin euro, futbolcuya da yıllık 600 bin euro teklif ettiği ifade edildi. Ancak "Ben Galatasaray'a sözümden dönmem" diyen genç futbolcu, 90 bin euro alacağından da vazgeçerek yıllık 250 bin euro'ya Galatasaray'a imza attı.

  1. 31.1.2020
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