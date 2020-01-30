Fikstür yanında
Süper Lig'de üst üste 3 galibiyete imza atan ve çıkışa geçen Galatasaray'ı avantajlı bir fikstür bekliyor. 3’te 3 yapan Cimbom, ligdeki ilk 5 maçını İstanbul’da oynayacak.
Süper Lig'de üst üste 3 galibiyete imza atan ve çıkışa geçen Galatasaray'ı avantajlı bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynayacağı 5 müsabakada İstanbul dışına çıkmayacak. Cimbom, Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Aslan, bu süreçte Kasımpaşa ile Fenerbahçe derbisi için deplasmana gidecek ve yine İstanbul dışına çıkmamış olacak. Alanya ile oynanacak kupa maçları da dahil edildiğinde sıradaki 7 maçının 6'sını İstanbul'da oynayacak.
İŞTE O MAÇLAR:
Süper Lig 20. Hafta Kayserispor
21. Hafta Kasımpaşa (D)
22. Hafta Yeni Malatya
23. Hafta Fenerbahçe (D)
24. Hafta Gençlerbirliği
TÜRKİYE KUPASI:
Alanyaspor (D)
Alanyaspor
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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