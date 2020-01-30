Fikstür yanında

Süper Lig'de üst üste 3 galibiyete imza atan ve çıkışa geçen Galatasaray'ı avantajlı bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynayacağı 5 müsabakada İstanbul dışına çıkmayacak. Cimbom, Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Aslan, bu süreçte Kasımpaşa ile Fenerbahçe derbisi için deplasmana gidecek ve yine İstanbul dışına çıkmamış olacak. Alanya ile oynanacak kupa maçları da dahil edildiğinde sıradaki 7 maçının 6'sını İstanbul'da oynayacak.



İŞTE O MAÇLAR:

Süper Lig 20. Hafta Kayserispor

21. Hafta Kasımpaşa (D)

22. Hafta Yeni Malatya

23. Hafta Fenerbahçe (D)

24. Hafta Gençlerbirliği

TÜRKİYE KUPASI:

Alanyaspor (D)

Alanyaspor