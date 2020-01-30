Fikstür yanında - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Fikstür yanında

Fikstür yanında

Fikstür yanında

'de üst üste 3 galibiyete imza atan ve çıkışa geçen 'ı avantajlı bir fikstür bekliyor. 3’te 3 yapan Cimbom, ligdeki ilk 5 maçını ’da oynayacak.

'de üst üste 3 galibiyete imza atan ve çıkışa geçen 'ı avantajlı bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynayacağı 5 müsabakada dışına çıkmayacak. Cimbom, , ve ile Stadı'nda karşılaşacak. Aslan, bu süreçte ile derbisi için deplasmana gidecek ve yine İstanbul dışına çıkmamış olacak. Alanya ile oynanacak kupa maçları da dahil edildiğinde sıradaki 7 maçının 6'sını İstanbul'da oynayacak.

İŞTE O MAÇLAR:
Süper Lig 20. Hafta Kayserispor
21. Hafta Kasımpaşa (D)
22. Hafta Yeni
23. Hafta Fenerbahçe (D)
24. Hafta Gençlerbirliği

TÜRKİYE KUPASI:
(D)
Alanyaspor

  1. 30.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fikstür yanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN