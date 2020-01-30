Galatasaray Erkan Süer'i kadrosuna kattı! | Erkan Süer kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynadı? Galatasaray transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
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'i kadrosuna kattı!

Galatasaray Erkan Süer'i kadrosuna kattı!

'de 20. haftaya girilirken çalışmalarını sürdüren ekiplerden sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. İşte Galatasaray'ın son transfer bombası...

1. Lig ekiplerinden forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu 'i resmen kadrosuna kattı. Boluspor'un resmi web sitesi ve sosyal medyadan duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

ERKAN SÜER KİMDİR?
12 Temmuz 2001 doğumlu Erkan Süer, futbola Tokatspor'un altyapısında başladı. Tokatspor'dan 'ne giden 18 yaşındaki oyuncu, son olarak Boluspor'a geldi. Boluspor ile geçtiğimiz yaz sezonunda ise A takıma yükseldi.

  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 30.01.2020 14:59
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