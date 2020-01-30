Galatasaray Erkan Süer'i kadrosuna kattı!
Süper Lig'de 20. haftaya girilirken transfer çalışmalarını sürdüren ekiplerden Galatasaray sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. İşte Galatasaray'ın son transfer bombası...
Galatasaray TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Süer'i resmen kadrosuna kattı. Transfer Boluspor'un resmi web sitesi ve sosyal medyadan duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
ERKAN SÜER KİMDİR?
12 Temmuz 2001 doğumlu Erkan Süer, futbola Tokatspor'un altyapısında başladı. Tokatspor'dan Gençlerbirliği'ne giden 18 yaşındaki oyuncu, son olarak Boluspor'a geldi. Boluspor ile geçtiğimiz yaz sezonunda ise A takıma yükseldi.
- 30.01.2020
- Güncelleme: 30.01.2020 14:59
- Galatasaray Erkan Süer'i kadrosuna kattı!
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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