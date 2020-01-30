Galatasaray Erkan Süer'i kadrosuna kattı!

Galatasaray TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Süer'i resmen kadrosuna kattı. Transfer Boluspor'un resmi web sitesi ve sosyal medyadan duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

ERKAN SÜER KİMDİR?

12 Temmuz 2001 doğumlu Erkan Süer, futbola Tokatspor'un altyapısında başladı. Tokatspor'dan Gençlerbirliği'ne giden 18 yaşındaki oyuncu, son olarak Boluspor'a geldi. Boluspor ile geçtiğimiz yaz sezonunda ise A takıma yükseldi.