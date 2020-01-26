Galatasaray'da Falcao muazzam bir gol attı sosyal medya yıkıldı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da Falcao muazzam bir gol attı sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray'da Falcao muazzam bir gol attı sosyal medya yıkıldı!

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımda dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao, iyi performansını golle süsledi. Kolombiyalı golcünün bu performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte o yorumlar...

26 Ocak 2020 Pazar 21:10 Güncelleme: 26.01.2020 21:10
Galatasaray'da Falcao muazzam bir gol attı sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, Konyaspor maçına damga vurdu. Maçta gol perdesini açan Kolombiyalı golcü, performansıyla taraftarların beğenisini kazandı. Falcao'nun bu performansı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

İşte o yorumlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Falcao muazzam bir gol attı sosyal medya yıkıldı!
Galatasaray'da Falcao muazzam bir gol attı sosyal medya yıkıldı!
Galatasaray'da Falcao muazzam bir gol attı sosyal medya yıkıldı!
Galatasaray'da Falcao muazzam bir gol attı sosyal medya yıkıldı!
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN