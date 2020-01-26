Galatasaray'da Falcao muazzam bir gol attı sosyal medya yıkıldı!

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımda dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao, iyi performansını golle süsledi. Kolombiyalı golcünün bu performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte o yorumlar...