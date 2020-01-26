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Galatasaray'da Falcao muazzam bir gol attı sosyal medya yıkıldı!
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımda dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao, iyi performansını golle süsledi. Kolombiyalı golcünün bu performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte o yorumlar...
26 Ocak 2020 Pazar 21:10
Güncelleme: 26.01.2020 21:10
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, Konyaspor maçına damga vurdu. Maçta gol perdesini açan Kolombiyalı golcü, performansıyla taraftarların beğenisini kazandı. Falcao'nun bu performansı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.