Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi Fransa'ya gitti
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Deneyimli futbolcunun Rennes ile sözleşme imzalayacağı ifade ediliyor.
Galatasaray'da kadro dışı olan Fransız futbolcu Steven Nzonzi, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.
Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, 13 Aralık'ta disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakılmıştı. O günden beri kadro dışı olan Nzonzi, bugün İstanbul'dan ayrıldı. 31 yaşındaki futbolcu, Türk Hava Yolları'nın saat 15.20'de kalkan TK 1827 sefer sayılı uçağı ile Paris'e gitti.
Fransız basınında çıkan haberlere göre Nzonzi'yi Fransa ekiplerinden Rennes'in istediği ifade ediliyordu. Oyuncunun Paris'ten Rennes'e geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Steven Nzonzi Galatasaray'da bu sezon 15 resmi maçta göre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.
Oyuncu İstanbul'dan ayrılırken kameralara böyle yansıdı...
- 30.01.2020
- Güncelleme: 30.01.2020 16:53
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi Fransa'ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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