Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi Fransa'da! Nzonzi Rennes'e transfer oluyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi Fransa'ya gitti

'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi 'ya gitti

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi Fransa'ya gitti

'da teknik direktör Fatih Terim tarafından disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, 'nın başkenti 'e gitti. Deneyimli futbolcunun Rennes ile sözleşme imzalayacağı ifade ediliyor.

'da kadro dışı olan Fransız futbolcu Steven Nzonzi, 'nın başkenti 'e gitti.

Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, 13 Aralık'ta disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakılmıştı. O günden beri kadro dışı olan Nzonzi, bugün 'dan ayrıldı. 31 yaşındaki futbolcu, Türk Hava Yolları'nın saat 15.20'de kalkan TK 1827 sefer sayılı uçağı ile Paris'e gitti.

Fransız basınında çıkan haberlere göre Nzonzi'yi Fransa ekiplerinden Rennes'in istediği ifade ediliyordu. Oyuncunun Paris'ten Rennes'e geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Steven Nzonzi Galatasaray'da bu sezon 15 resmi maçta göre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.

Oyuncu İstanbul'dan ayrılırken kameralara böyle yansıdı...

haberin devamı

  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 30.01.2020 16:53
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi Fransa'ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN