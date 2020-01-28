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28 Ocak 2020, Salı
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İki haftada Nagatomo’yu unutturdu

İki haftada Nagatomo’yu unutturdu

Fatih Terim'in büyük saygı duyduğu ilk yarı boyunca hiç asist yapamamıştı. Devre arasında Leipzig'den kiralanan ise 2'de 2 yapmayı başardı.

Fatih Terim'in büyük saygı duyduğu ilk yarı boyunca hiç asist yapamamıştı. Devre arasında Leipzig'den kiralanan ise 2'de 2 yapmayı başardı. Daha ilk 2 haftada ikili mücadele kazanma yüzdesinde yüzde 75'le takımın en iyi ikinci ismi haline gelen Uruguaylı sol bek 6 top kapmayla yine takımın en iyi ikinci ismi... İki maçta 7 kez kademeye girmeyi başardı. Uruguaylı, 2014-15'ten bu yana G.Saray formasıyla çıktığı ilk iki maçında iki asist yapan ilk oyuncu...

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Sakatlandığı için maçında oyundan alınan Uruguaylı sol bekte korkulacak bir durum yok. Zaten de "Saracchi'den bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Sprinter bir oyuncu ve Leipzig'de oynamadı. Bu bir dezavantaj yaratmış olabilir. Ufak bir ağrı hissedince riske atmadık" sözleriyle ortaya koydu.

  1. 28.1.2020
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