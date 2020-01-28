Gözler doktorda
Konyaspor maçında 5 gole ulaşan Falcao, şu an Galatasaray kadrosunda yer alan oyuncular arasında en fazla gol atan isim haline geldi.
Konyaspor maçında 5 gole ulaşan Falcao, şu an Galatasaray kadrosunda yer alan oyuncular arasında en fazla gol atan isim haline geldi. Maçın 58. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkması ise keyifleri biraz olsun kaçırdı. Yıldız oyuncu, "O pozisyonda bir rahatsızlık hissettim. Risk almak istemedim" derken şimdi gözler MR'dan çıkacak sonuca çevrildi. Falcao daha önce sakatlığı nedeniyle ligdeki 7 maçı kaçırmıştı.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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