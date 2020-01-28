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28 Ocak 2020, Salı
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Gözler doktorda

Gözler doktorda

maçında 5 gole ulaşan , şu an kadrosunda yer alan oyuncular arasında en fazla gol atan isim haline geldi.

maçında 5 gole ulaşan , şu an kadrosunda yer alan oyuncular arasında en fazla gol atan isim haline geldi. Maçın 58. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkması ise keyifleri biraz olsun kaçırdı. Yıldız oyuncu, "O pozisyonda bir rahatsızlık hissettim. Risk almak istemedim" derken şimdi gözler MR'dan çıkacak sonuca çevrildi. Falcao daha önce sakatlığı nedeniyle ligdeki 7 maçı kaçırmıştı.

  1. 28.1.2020
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