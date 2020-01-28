3 maçta sıfır çekti - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri 3 maçta sıfır çekti

3 maçta sıfır çekti

3 maçta sıfır çekti

 Lig'in ilk devresinde istenilen performansı veremeyen ve tribünlerle arası açılan Younes , ligin gözden düştü.

Lig'in ilk devresinde istenilen performansı veremeyen ve tribünlerle arası açılan Younes , ligin gözden düştü. Emre Akbaba'nın geri dönüşü ile birlikte yedek kulübesine çekilen Faslı oyuncu, ligde sarı-kırmızılı takımın oynadığı son 3 maçta hiç süre alamadı. Yönetim, gözden düşen Faslı yıldıza takım arıyor. Belhanda, bu sezon formasıyla 20 maça çıkarken 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 28.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

3 maçta sıfır çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN