3 maçta sıfır çekti
Süper Lig'in ilk devresinde istenilen performansı veremeyen ve tribünlerle arası açılan Younes Belhanda, ligin ikinci yarısında gözden düştü.
Süper Lig'in ilk devresinde istenilen performansı veremeyen ve tribünlerle arası açılan Younes Belhanda, ligin ikinci yarısında gözden düştü. Emre Akbaba'nın geri dönüşü ile birlikte yedek kulübesine çekilen Faslı oyuncu, ligde sarı-kırmızılı takımın oynadığı son 3 maçta hiç süre alamadı. Yönetim, gözden düşen Faslı yıldıza takım arıyor. Belhanda, bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkarken 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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