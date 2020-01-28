3 maçta sıfır çekti

Süper Lig'in ilk devresinde istenilen performansı veremeyen ve tribünlerle arası açılan Younes Belhanda, ligin ikinci yarısında gözden düştü. Emre Akbaba'nın geri dönüşü ile birlikte yedek kulübesine çekilen Faslı oyuncu, ligde sarı-kırmızılı takımın oynadığı son 3 maçta hiç süre alamadı. Yönetim, gözden düşen Faslı yıldıza takım arıyor. Belhanda, bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkarken 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.