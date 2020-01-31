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31 Ocak 2020, Cuma
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Geleceği aydınlık

Geleceği aydınlık

“Artık geçmişe değil, geleceğe yatırım yapacağız” diyen Terim sözünü tuttu. Sarı kırmızılı ekip, Saracchi (21), Onyekuru ve Sekidika’nın (23) ardından 18 yaşındaki ’i etti, yaş ortalamasını geri çekti

Ara transferde son güne girilirken stoper alması beklenilen 'dan sürpriz bir takviye geldi. Sarıkırmızılı ekibin, forması giyen 'i ettiği açıklandı. Boluspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

4 TRANSFER YAPTI

18 yaşındaki Erkan, gençleştirme operasyonuna giren Galatasaray'ın son hamlesi olurken ligin ilk yarısında "Artık geçmişe değil, geleceğe yatırım yapacağız" diyen teknik direktör de sözünü tutmuş oldu. Ara dönemde 4 transfer yapan Cimbom, 4'ünü de genç isimler arasından tercih etmiş oldu. Marcelo Saracchi (21), Henry Onyekuru, Jesse Sekidika (23) ve Erkan'ın transferiyle Galatasaray'ın yaş ortalamasında ciddi bir düşüş yaşandı.

MÜTHİŞ PERFORMANS: 7 MAÇTA 8 GOL

altyapısından Boluspor altyapısına transfer olan Erkan Süer, ofansif orta saha olarak görev yapıyor. 18 yaşındaki futbolcu bu sezon Elit Ligi'nde forma giydiği 7 maçta 8 kez gol sevinci yaşadı ve dikkat çeken bu performansla Galatasaray'ın yolunu tuttu. 601 dakika sahada kalan Erkan bu sezon sadece Galatasaray ve Altınordu U19 maçlarında gol atamadı.

  1. 31.1.2020
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