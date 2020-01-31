Hareketli bir gün olacak

Galatasaray'da işler bir kez daha son güne kaldı. Bugün ara transfer tahtası kapanacak. Futbol Federasyonu'nun aldığı karar uyarınca kulüplerin alacağı ve göndereceği futbolcuları saat 18.00'e kadar bildirmesi gerekiyor. 4 transfer yapan Galatasaray'ın bir de defansa takviye yapması bekleniyor. Ancak Galatasaray'da gözler bu kez geleceklerden ziyade gidecek oyuncularda... Zira kadrosunda 17 yabancı bulunuyor ve bunlardan 3'ünü göndermesi gerekiyor.

İŞTE O SORULAR:

Stoper transferi yapılabilecek mi?

-Luyindama'nın sözleşmesi ne olacak?

-Eski günlerini aratan Nagatomo ayrılmazsa ne olacak? Kadro dışı mı bırakılacak?

-Rennes ile el sıkışan Nzonzi'nin kiralık anlaşması hangi şartlarda fesh edilecek?

-Younes Belhanda satılabilecek mi?

-Takımda kalırsa sözleşmesi dondurulması düşünülen isimler arasına girebilir mi?

-Yabancı kontenjanı azaltılamazsa büyük umutlarla alınan Sekidika kiralık mı gidecek?

-Club Brugge'den ayrılan Diagne ne olacak?

-Beklentileri veremeyen ve gözden çıkarılan Emre Mor'un durumu ne olacak?