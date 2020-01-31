Galatasaray'da sıcak saatler! İşte transfer gündeminde son durum - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
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Galatasaray'da sıcak saatler! İşte transfer gündeminde son durum

Transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'da gözler gelecek ve gidecek oyunculara çevrildi. Stoper transferi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte 17'ye çıkan yabancı sayısının 14'e düşürülmesi konusunda da girişimler hız kazandı. İşte Galatasaray'ın transfer gündeminde son durum...
31 Ocak 2020 Cuma 06:47 Güncelleme: 31.01.2020 06:47
Galatasaray'da sıcak saatler! İşte transfer gündeminde son durum

Süper Lig'de 4 Ocak Cumartesi günü başlayan transfer döneminin bitmesine saatler kaldı. Bugüne kadar 4 transferi kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, stoper transferinde gaza bastı.

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Galatasaray'da sıcak saatler! İşte transfer gündeminde son durum

Öte yandan kadrosunda 17 yabancı bulunan ve bu sayıyı 14'e düşürmesi gereken Cimbom'da gidecek oyuncular konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da sıcak saatler! İşte transfer gündeminde son durum

İŞTE GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDE SON DURUM

Galatasaray'ın stoperdeki son gözdesi Velez Sarsfield'da forma giyen Lautaro Gianetti... Ole gazetesinden arkadaşımız Diego Paulich, bu teklifle ilgili olarak Velez Sarsfield Asbaşkanı Adrian Pelaez'den bilgi aldı.

Galatasaray'da sıcak saatler! İşte transfer gündeminde son durum

Pelaez, "G.Saray'ın ilgisinin farkındayız. Resmi teklif bekliyoruz. Resmi teklifin gelmesinden sonra çok daha net bir açıklama yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da sıcak saatler! İşte transfer gündeminde son durum

Bu arada Paulich, Gianetti için kısa bir süre önce 2 milyon dolar'lık bir teklif geldiğini, Velez'in bunu kabul etmediğini bildirdi.

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