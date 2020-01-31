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Galatasaray'da sıcak saatler! İşte transfer gündeminde son durum
Transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'da gözler gelecek ve gidecek oyunculara çevrildi. Stoper transferi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte 17'ye çıkan yabancı sayısının 14'e düşürülmesi konusunda da girişimler hız kazandı. İşte Galatasaray'ın transfer gündeminde son durum...
31 Ocak 2020 Cuma 06:47
Güncelleme: 31.01.2020 06:47
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Süper Lig'de 4 Ocak Cumartesi günü başlayan transfer döneminin bitmesine saatler kaldı. Bugüne kadar 4 transferi kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, stoper transferinde gaza bastı.
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Öte yandan kadrosunda 17 yabancı bulunan ve bu sayıyı 14'e düşürmesi gereken Cimbom'da gidecek oyuncular konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İŞTE GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDE SON DURUM
Galatasaray'ın stoperdeki son gözdesi VelezSarsfield'da forma giyen LautaroGianetti... Ole gazetesinden arkadaşımız DiegoPaulich, bu teklifle ilgili olarak VelezSarsfield Asbaşkanı AdrianPelaez'den bilgi aldı.
Pelaez, "G.Saray'ın ilgisinin farkındayız. Resmi teklif bekliyoruz. Resmi teklifin gelmesinden sonra çok daha net bir açıklama yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
Bu arada Paulich, Gianetti için kısa bir süre önce 2 milyon dolar'lık bir teklif geldiğini, Velez'in bunu kabul etmediğini bildirdi.