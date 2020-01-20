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20 Ocak 2020, Pazartesi
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’den sonra ilk kez

2016-17’den sonra ilk kez

, ayrıca ligde 3 sezon sonra TT Stadı'nda gündüz maçı oynadı. Sarı-kırmızılı takım, ligde en son sezonunda taraftarlarının karşısında gündüz maçı yapmıştı.

, ayrıca ligde 3 sezon sonra TT Stadı'nda gündüz maçı oynadı. Sarı-kırmızılı takım, ligde en son sezonunda taraftarlarının karşısında gündüz maçı yapmıştı. Söz konusu sezonun 6. haftasında 16.00'da başlayan karşılaşmada 'yı 3-1 yenen G.Saray, 34. haftada da saat 17.00'deki müsabakada 'u 2-1 mağlup etmişti.
  1. 20.1.2020
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