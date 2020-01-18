Galatasaray'dan son dakika Onyekuru açıklaması! "Oyuncumuz..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
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'dan son dakika Onyekuru açıklaması! "Oyuncumuz..."

Galatasaray'dan son dakika Onyekuru açıklaması! "Oyuncumuz..."

'ın ara döneminde Fransa ekiplerinden Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna tekrardan kattığı , sıtma hastalığına yakalanmıştı... Tedavisine başlanan oyuncu için sarı kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "Henry Onyekuru tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan oyuncumuzun bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecektir." denildi.

'de ligin ikinci yarısı da bir yandan başlarken, 'ın hangi formasyonla ve hangi oyuncularla sahaya çıkacağı merak edilirken, yeni transferlerden sıtma hastalığına yakalanmıştı. Oyuncuyla ilgili kulübü Galatasaray'dan son dakika açıklaması geldi... Yapılan açıklamada; "Henry Onyekuru tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan oyuncumuzun bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecektir." denildi.

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  1. 18.01.2020
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