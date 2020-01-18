Galatasaray'dan son dakika Onyekuru açıklaması! "Oyuncumuz..."
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fransa ekiplerinden Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna tekrardan kattığı Henry Onyekuru, sıtma hastalığına yakalanmıştı... Tedavisine başlanan oyuncu için sarı kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "Henry Onyekuru tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan oyuncumuzun bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecektir." denildi.
Süper Lig'de ligin ikinci yarısı da bir yandan başlarken, Galatasaray'ın hangi formasyonla ve hangi oyuncularla sahaya çıkacağı merak edilirken, yeni transferlerden Henry Onyekuru sıtma hastalığına yakalanmıştı. Oyuncuyla ilgili kulübü Galatasaray'dan son dakika açıklaması geldi... Yapılan açıklamada; "Henry Onyekuru tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan oyuncumuzun bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecektir." denildi.
- 18.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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