Galatasaray'dan son dakika Onyekuru açıklaması! "Oyuncumuz..."

Süper Lig'de ligin ikinci yarısı da bir yandan başlarken, Galatasaray'ın hangi formasyonla ve hangi oyuncularla sahaya çıkacağı merak edilirken, yeni transferlerden Henry Onyekuru sıtma hastalığına yakalanmıştı. Oyuncuyla ilgili kulübü Galatasaray'dan son dakika açıklaması geldi... Yapılan açıklamada; "Henry Onyekuru tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan oyuncumuzun bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecektir." denildi.