Galatasaray dünya yıldızını istiyor! Kritik toplantı haftaya

Cimbom, kadro dışı bırakılan ve kendisine takım arayan Steven Nzonzi'nin yerine Tottenham'ın Kenyalı 6 numarası Victor Wanyama için ısrarını sürdürüyor. Bilindiği gibi transferde ısrarcı olan teknik direktör Fatih Terim geçtiğimiz günlerde Tottenham'ın hocası Jose Mourinho'dan oyuncuyu istemişti.