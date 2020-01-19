Galatasaray dünya yıldızını istiyor! Kritik toplantı haftaya - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
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Galatasaray dünya yıldızını istiyor! Kritik toplantı haftaya

Süper Lig'in ilk yarısında sergilenen kötü performans nedeniyle transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi yerine dünyaca ünlü yıldızı düşünen sarı-kırmızılı kulüp, önümüzdeki hafta İngiliz deviyle kritik bir toplantı yapacak.
19 Ocak 2020 Pazar 07:30
Galatasaray dünya yıldızını istiyor! Kritik toplantı haftaya

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray dünya yıldızını istiyor! Kritik toplantı haftaya

Cimbom, kadro dışı bırakılan ve kendisine takım arayan Steven Nzonzi'nin yerine Tottenham'ın Kenyalı 6 numarası Victor Wanyama için ısrarını sürdürüyor. Bilindiği gibi transferde ısrarcı olan teknik direktör Fatih Terim geçtiğimiz günlerde Tottenham'ın hocası Jose Mourinho'dan oyuncuyu istemişti.

Galatasaray dünya yıldızını istiyor! Kritik toplantı haftaya

Wanyama'yı ikinci yarıda kadroda düşünmeyen Portekizli çalıştırıcının, "Oyuncuyu ikna etmeniz halinde benim için sorun yok. Galatasaray'dan oynamasından memnuniyet duyarım" dediği ifade edilmişti.

Galatasaray dünya yıldızını istiyor! Kritik toplantı haftaya

Cimbom'un önümüzdeki hafta Tottenham ile Wanyama konusunda kritik bir toplantı yapacağı ve transfere son şekli vereceği bildirildi.

Galatasaray dünya yıldızını istiyor! Kritik toplantı haftaya

FESİH İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray bir yandan da göndermek istediği oyuncularla yollarını ayıracak. Kadroda 17 yabancı oyuncu bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, stoper ve ön libero transferi yapacak.

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