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Galatasaray dünya yıldızını istiyor! Kritik toplantı haftaya
Süper Lig'in ilk yarısında sergilenen kötü performans nedeniyle transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi yerine dünyaca ünlü yıldızı düşünen sarı-kırmızılı kulüp, önümüzdeki hafta İngiliz deviyle kritik bir toplantı yapacak.
19 Ocak 2020 Pazar 07:30
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HenryOnyekuru, MarceloSaracchi ve JesseSekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor.
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Cimbom, kadro dışı bırakılan ve kendisine takım arayan StevenNzonzi'nin yerine Tottenham'ın Kenyalı 6 numarası VictorWanyama için ısrarını sürdürüyor. Bilindiği gibi transferde ısrarcı olan teknik direktör Fatih Terim geçtiğimiz günlerde Tottenham'ın hocası JoseMourinho'dan oyuncuyu istemişti.
Wanyama'yı ikinci yarıda kadroda düşünmeyen Portekizli çalıştırıcının, "Oyuncuyu ikna etmeniz halinde benim için sorun yok. Galatasaray'dan oynamasından memnuniyet duyarım" dediği ifade edilmişti.
Cimbom'un önümüzdeki haftaTottenham ile Wanyama konusundakritik bir toplantı yapacağıve transfereson şekli vereceğibildirildi.
FESİH İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraybir yandan dagöndermek istediğioyuncularla yollarınıayıracak. Kadroda17 yabancı oyuncubulunuyor. Sarı-Kırmızılılar,stoper veön libero transferiyapacak.