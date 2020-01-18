Galatasaray çark etti! Diagne sürprizi...

Galatasaray'da transfer hareketliliği son sürat devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Ara dönemde kadrosuna Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'yı dahil eden Aslan'da bu kez bambaşka bir gelişme yaşandı! İşte detaylar...
18 Ocak 2020 Cumartesi 13:14
Güncelleme: 18.01.2020 13:25
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Ara transfer döneminde Saracchi, Onyekuru ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Galatasaray, yeni isimler için çalışmalarına son sürat devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bir çok yıldızla görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılarda sürpriz bir gelişme meydana geldi.
Sezonun ilk yarısında gol yollarında büyük sıkıntı çeken cimbom, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun yaşadığı ağır sakatlık sonrasında bu konuda oldukça etkisiz kalmıştı.
B PLANI DEVREYE GİRDİ
2. yarıda şampiyonluğa yürümek isteyen ve bu konuda taviz vermeyen Fatih Terim ve kurmayları, Falcao'nun bir sonraki olası sakatlığında b planını devreye sokmak adına çalışmalarına başladı.
GALATASARAY DIAGNE'YE SARILDI!
Takvim'in haberine göre, bu bağlamda yeni bir transfer yaparak mali kayıp yaşamak istemeyen ve elindeki harcama limitini başka pozisyonlarda kullanmak isteyen Galatasaray'da yönetim, Mbaye Diagne'ye sarıldı!