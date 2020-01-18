Galatasaray çark etti! Diagne sürprizi...

Galatasaray'da transfer hareketliliği son sürat devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Ara dönemde kadrosuna Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'yı dahil eden Aslan'da bu kez bambaşka bir gelişme yaşandı! İşte detaylar...

18 Ocak 2020 Cumartesi 13:14 Güncelleme: 18.01.2020 13:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





