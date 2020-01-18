Süper Lig'in ikinci yarısında beklentilerin altında geçen ilk yarının izlerini silmek isteyen Galatasaray çareyi transferde buldu. Sarı-kırmızılı takım ocak ayı transfer dönemi başlar başlamaz Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı kadrosuna kattı. Bu üç isme lisans çıkartan Aslan'da, kontenjan sorunu yaşanıyor. Şu an 17 yabancısı bulunan sarı-kırmızılı takım gönderilecek isimleri de belirledi ancak beklemediği bir sorunla karşılaştı. İşte o detay...
18 Ocak 2020 Cumartesi 12:19
Güncelleme: 18.01.2020 12:42
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Süper Lig'de ikinci devre zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, devre arasında radikal kararlara imzasını attı. Ocak ayı transfer dönemi başlar başlamaz Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Cimbom, başka bir sorunla baş başa kaldı.
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Kadrosunda güncel olarak 17 yabancı futbolcusu bulunan sarı-kırmızılı takım, kurallar gereği bu sayıyı 14'e düşürmek zorunda. Dolayısıyla takımdan gönderilecek isimler mevcut.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kadroda düşünmediği yabancı futbolcu listesini yönetime sundu...
Takvim'de yer alan habere göre bu doğrultuda sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan üç isim var. Bunlar sezon ortasında kadro dışı kalan StevenNzonzi ile performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan YutoNagatomo ve Mariano.
Öte yandan şanssız bir şekilde sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Rumen golcü Florin Andone ile Kongolu golcü Luyindama'nın sözleşmelerinin dondurulacağı ifade edildi.