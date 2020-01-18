Süper Lig'in ikinci yarısında beklentilerin altında geçen ilk yarının izlerini silmek isteyen Galatasaray çareyi transferde buldu. Sarı-kırmızılı takım ocak ayı transfer dönemi başlar başlamaz Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı kadrosuna kattı. Bu üç isme lisans çıkartan Aslan'da, kontenjan sorunu yaşanıyor. Şu an 17 yabancısı bulunan sarı-kırmızılı takım gönderilecek isimleri de belirledi ancak beklemediği bir sorunla karşılaştı. İşte o detay...