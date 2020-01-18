Mustafa Cengiz canlı yayında açıkladı! Arda Turan...
Son zamanlarda adı sıkça Galatasaray ile anılan Ardan Turan ile ilgili Başkan Mustafa Cengiz flaş bir açıklamada bulundu. Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada sarı kırmızılı kulübün başkanı, "Arda Turan'ı Fatih Terim'e sordum. Ayın 2'sinde 4 saat toplantı yaptık. A harfi gündeme gelmedi." dedi! İşte o açıklamalar...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son dönemlerde adı sıkça sarı kırmızılı kulüple anılan Arda Turan hakkında konuştu. Cengiz, Fatih Terim'in Arda ile ilgili bir talebi olmadığını dile getirdi.
Sarı kırmızılı kulübün başkanı, yaptığı açıklamada, Arda transferi ile ilgili, "Arda Turan'ı Fatih Terim'e sordum. Ayın 2'sinde 4 saat toplantı yaptık. A harfi gündeme gelmedi. Sosyal medya üzerinden işlemek ne derece doğru bilemiyorum." dedi...
"HEPİMİZ ÇOK ETKİLENDİK"
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı ile ilgili de konuşan Cengiz, "Nihat Özdemir, yabancı sınırı konusunu konuşurken Cumhurbaşkanımızın adını andı. Cumhurbaşkanımız, buna iyi bir tepki verdi. Bizi şaşırtan ama çok mutlu eden bir konuşma yaptı. Bir devlet adamı duruşu ile 'Arkadaşlar lütfen spora siyaseti karıştırmayın. Ben bir fikir beyanında bulunacaksam aracıya ihtiyaç duymam' dedi. Hepimiz çok etkilendik. Hem bizleri, hem de tüm Türk spor camiasını uyardı." dedi.
"RİZESPOR MAÇINDA YÜREĞİM BURKULDU"
Cengiz, Rizespor karşılaşmasında yaşananların ardından yaptığı açıklamada, "Rizespor maçında orada değildim ancak sonrasında yüreğim burkuldu. Bu kadar ayan beyaz olmaz. Hakemler, sizler bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz. Korkmayın, vicdanlı olun, adalet dağıtın." dedi.
"BASİRETİ BAĞLANAN HAKEM..."
Sarı kırmzılı kulübün başkanı, hakemlere dair yaptığı konuşmada, "Ben, MHK'nın ve hakemlerin çok kötü niyetli olduklarına inanmıyorum ancak sürekli basireti bağlanan hakemleri artık görmek istemiyorum. Bu tehlikeli bir durum" ifadelerini kullandı.
ZORLU GÖNDERMESİ: ZEKERİYA ALP İLE GÖRÜŞMEDİM!
Cengiz, açıklamalarının devamında MHK Başkanı Zekeriya Alp'e de değinirken, "Ben, MHK Başkanı Alp ile hayatımda hiç görüşmedim, bir kez gördüm; onda da baş selamı verdim. Kör gözüne vura vura... İnsanın içi acıyor, bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz (Emre Akbaba'nın penaltı pozisyonu)" dedi.
- 18.01.2020
- Güncelleme: 18.01.2020 14:24
- Mustafa Cengiz canlı yayında açıkladı! Arda Turan...
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Mustafa Cengiz canlı yayında açıkladı! Arda Turan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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