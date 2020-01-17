Marcao’yu götürecek!
Defansın önemli isimlerinden Marcao için İspanya'dan yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Espanyol, Brezilyalı stoper ile ilgileniyor.
Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Marcao, bu sezon 23 resmi maçta forma giydi. Brezilyalı oyuncunun sarı-kırmızılılar ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 17.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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