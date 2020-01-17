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17 Ocak 2020, Cuma
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’yu götürecek!

Marcao’yu götürecek!

Defansın önemli isimlerinden için 'dan yeni bir iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre , stoper ile ilgileniyor.

Defansın önemli isimlerinden için 'dan yeni bir iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre , stoper ile ilgileniyor. Oyuncuyu Portekiz Ligi'nde forma giydiği dönemden bu yana takip eden Espanyol'un 'daki performansı sonrası Marcao'yu transfer etme konusunda istekli olduğu belirtildi. Brezilyalı savunmacının hızı ve oyun hakimiyetinin İspanyol ekibini cezbettiği ve 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı vurgulandı.

Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Marcao, bu sezon 23 resmi maçta forma giydi. Brezilyalı oyuncunun sarı-kırmızılılar ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  1. 17.1.2020
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