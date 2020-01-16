Galatasaray'a Mert Çetin müjdesi! Haberi böyle duyurdu
Süper Lig'de ikinci yarıda zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takım, öncelikli olarak stoper ve forvet mevkisi için takviye yapmayı planlıyor. Galatasaray'ın defans bölgesi için belirlediği isimlerin başında milli futbolcu Mert Çetin geliyordu. Roma'nın bırakmaya yanaşmadığı genç yıldızda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
16 Ocak 2020 Perşembe 16:54
Güncelleme: 16.01.2020 16:54
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Süper Lig'de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Galatasaray, ligin ikinci yarısında iddialı konuma gelmek için transfere büyük mesai harcıyor. Sarı-kırmızılı takımın önceliği ise forvet ve stoper mevkileri...
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Galatasaray'da ligin ilk devresinde, milli takımda çıktığı maçta sakatlanarak planları bozan Luyindama'nın yerine defans oyuncusu arayışı sürüyor.
Aslan'da gündeme gelen Kolombiyalı Jeison Murillo, İspanyol ekibi Celta Vigo'ya transfer olmuştu. Sarı-kırmızılıların alternatifleri arasında Roma forması giyen milli futbolcu Mert Çetin de yer alıyordu.
Roma'nın oyuncuyu daha önce kiralamaya sıcak bakmadığı yönünde bilgiler gelirken, İtalyan basını genç stoperle ilgili sürpriz gelişmeyi duyurdu.
Transfer haberleri vermesiyle ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Roma'nın Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı stoperi Roger Ibanez'le ilgilendiğini duyurdu.