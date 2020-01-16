Süper Lig'de ikinci yarıda zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takım, öncelikli olarak stoper ve forvet mevkisi için takviye yapmayı planlıyor. Galatasaray'ın defans bölgesi için belirlediği isimlerin başında milli futbolcu Mert Çetin geliyordu. Roma'nın bırakmaya yanaşmadığı genç yıldızda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)