Sportif direktör açıkladı: Galatasaray oyuncumuza teklif yaptı
Süper Lig'de ikinci yarı zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray'ın yerli ve yabancı transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Daha önce kadrosuna Onyekuru, Sekidika ve Saracchi olmak üzere üç ismi katan sarı-kırmızılıların gündemindeki sürpriz isim ortaya çıktı. İşte o kulübün sportif direktörünün dikkat çeken transfer açıklaması...
Töraydın, "19 yaşındaki stoperimiz Cenk Özkaçar, geçen yıl Karacabey'de 30 maç oynadı. Yeşilova'da oyuncularımız konuşuluyor. Mesut Can Tunalı fiziksel olarak gelişimini tamamladı ancak maç oynaması gerekiyordu ve Derince Belediyespor'a opsiyonu bizde olmak üzere 1,5 yıllığına verdik. Kadir Yazıcı, geçen yıl Düzce'ye gitti ve 30 maç oynadı. Turgutlu'da da 17 maç daha oynaması iyi olacak. Aynı zamanda Cüneyt Hoca da kendisini istiyordu. Bu sayıyı ne kadar artırırsak o kadar iyi" şeklinde konuştu.
"HAKAN DEMİRCİ İÇİN 3 TAKIM TEKLİF VERDİ"
Genç oyuncular Cenk Özkaçar, Eren Erdoğan, Kutay Yokuşlu, Kazımcan Karataş, Ömer, Okan Efe, Oğuz Erk'in iyi performans sergilediği belirten Töraydın, "Bunlar bir, bir buçuk yıl sonra A takıma girecek futbolcularımız. Altyapısı kuvvetli ekiplerle yarışıyoruz. Milli oyuncu sayımız 6'yı buldu. Cenk Özkaçar, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan, Hakan Demirci, Al Hassan, bunlar hep planlı programlı işler. Hepsinin talibi var. Süper Lig'e çıkarsak bu sayı daha da artacaktır. Hakan Demirci için Malatyaspor, Trabzonspor, Galatasaray teklifte bulundu" ifadelerini kullandı.