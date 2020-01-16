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16 Ocak 2020, Perşembe
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Sportif direktör açıkladı: Galatasaray oyuncumuza teklif yaptı

Süper Lig'de ikinci yarı zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray'ın yerli ve yabancı transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Daha önce kadrosuna Onyekuru, Sekidika ve Saracchi olmak üzere üç ismi katan sarı-kırmızılıların gündemindeki sürpriz isim ortaya çıktı. İşte o kulübün sportif direktörünün dikkat çeken transfer açıklaması...

16 Ocak 2020 Perşembe 14:45
Sportif direktör açıkladı: Galatasaray oyuncumuza teklif yaptı

Süper Lig'de ikinci yarıya iddialı bir kadro ile girme hazırlığı yapan Galatasaray, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım yurt dışında olduğu kadar yurt içinde de araştırmalarını titizlikle yürütüyor.

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Sportif direktör açıkladı: Galatasaray oyuncumuza teklif yaptı

Bu dönemde kadrosuna Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'yu katan sarı-kırmızılı takımın golcü ve defans mevkileri için arayışı sürerken, sürpriz bir ismi daha gündemine aldığı ortaya çıktı.

Sportif direktör açıkladı: Galatasaray oyuncumuza teklif yaptı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'ın kamp yaptığı Antalya'da, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Özden Töraydın, dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Sportif direktör açıkladı: Galatasaray oyuncumuza teklif yaptı

Töraydın, "19 yaşındaki stoperimiz Cenk Özkaçar, geçen yıl Karacabey'de 30 maç oynadı. Yeşilova'da oyuncularımız konuşuluyor. Mesut Can Tunalı fiziksel olarak gelişimini tamamladı ancak maç oynaması gerekiyordu ve Derince Belediyespor'a opsiyonu bizde olmak üzere 1,5 yıllığına verdik. Kadir Yazıcı, geçen yıl Düzce'ye gitti ve 30 maç oynadı. Turgutlu'da da 17 maç daha oynaması iyi olacak. Aynı zamanda Cüneyt Hoca da kendisini istiyordu. Bu sayıyı ne kadar artırırsak o kadar iyi" şeklinde konuştu.

Sportif direktör açıkladı: Galatasaray oyuncumuza teklif yaptı

"HAKAN DEMİRCİ İÇİN 3 TAKIM TEKLİF VERDİ"

Genç oyuncular Cenk Özkaçar, Eren Erdoğan, Kutay Yokuşlu, Kazımcan Karataş, Ömer, Okan Efe, Oğuz Erk'in iyi performans sergilediği belirten Töraydın, "Bunlar bir, bir buçuk yıl sonra A takıma girecek futbolcularımız. Altyapısı kuvvetli ekiplerle yarışıyoruz. Milli oyuncu sayımız 6'yı buldu. Cenk Özkaçar, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan, Hakan Demirci, Al Hassan, bunlar hep planlı programlı işler. Hepsinin talibi var. Süper Lig'e çıkarsak bu sayı daha da artacaktır. Hakan Demirci için Malatyaspor, Trabzonspor, Galatasaray teklifte bulundu" ifadelerini kullandı.

Sportif direktör açıkladı: Galatasaray oyuncumuza teklif yaptı

20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hakan Demirci, Türkiye Kupasında 3, TFF 1. Lig'de ise 2 maç olmak üzere toplamda 5 maçta forma giydi. Genç oyuncu ayrıca, Altay'ın Antalya kampında hazırlık maçında karşılaştığı Galatasaray maçında da forma giymişti.

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