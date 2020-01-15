Belhanda'ya talip
Galatasaray'da forma giyen Faslı futbolcu Younes Belhanda'ya, Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'nun talip olduğu ifade edildi. Yönetim Rizespor maçı sonrası Fransız ekibiyle masaya oturacak.
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda'ya Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı. Falcao ve Onyekuru transferleri nedeniyle iyi ilişkiler içinde bulunılan Fransa temsilcisi Monaco, G.Saray'ın istediği 6 milyon euro'luk bonservis bedelini aşağıya çekmek istiyor. Yönetim ve Abdurrahim Albayrak Rizespor maçı sonrası Monaco ile masaya oturacak.
- 15.1.2020
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