Belhanda'ya talip

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda'ya Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı. Falcao ve Onyekuru transferleri nedeniyle iyi ilişkiler içinde bulunılan Fransa temsilcisi Monaco, G.Saray'ın istediği 6 milyon euro'luk bonservis bedelini aşağıya çekmek istiyor. Yönetim ve Abdurrahim Albayrak Rizespor maçı sonrası Monaco ile masaya oturacak.