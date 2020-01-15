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15 Ocak 2020, Çarşamba
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'ya talip

Belhanda'ya talip

'da forma giyen Faslı futbolcu Younes 'ya, Ligue 1 takımlarından 'nun talip olduğu ifade edildi. Yönetim Rizespor maçı sonrası Fransız ekibiyle masaya oturacak.

'ın Faslı yıldızı 'ya 'dan sürpriz bir talip çıktı. Falcao ve Onyekuru transferleri nedeniyle iyi ilişkiler içinde bulunılan Fransa temsilcisi , G.Saray'ın istediği 6 milyon euro'luk bonservis bedelini aşağıya çekmek istiyor. Yönetim ve Abdurrahim Albayrak Rizespor maçı sonrası Monaco ile masaya oturacak.

  1. 15.1.2020
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