Henry’de sıtma! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Henry’de sıtma!

Henry’de sıtma!

Henry’de sıtma!

olduğu için kampına götürülmeyen 'nun 'da yapılan kontrollerinde sıtma teşhisi kondu.

olduğu için kampına götürülmeyen 'nun 'da yapılan kontrollerinde sıtma teşhisi kondu. Nijeryalı futbolcunun, tatil için gittiği ülkesinde sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edildi. Protokoller gereği 'nun tedavisine hemen başlandı.
  1. 11.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Henry’de sıtma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN