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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Devre arasında bonkör davranıyor

Devre arasında bonkör davranıyor

 son 5 sezonda devre arası döneminde en fazla bonservis ödeyen takım konumunda. Sarı-kırmızılılar, bu dönemlerde tam 33.3 milyon euro'luk transfer gerçekleştirdi.

son 5 sezonda devre arası döneminde en fazla bonservis ödeyen takım konumunda. Sarı-kırmızılılar, bu dönemlerde tam 33.3 milyon euro'luk transfer gerçekleştirdi.

  1. 4.1.2020
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