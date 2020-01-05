Bomba patlıyor! Fenerbahçeli eski yıldız Galatasaray’a!
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sezonun ilk yarısını Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Süper Lig'in en yaşlı takımlarından birisi olan ve devre arasında büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'ın gündemine yıldız bir isim geldi. Stoper için Diego Godin'i gündemine alan Galatasaray'a sürpriz öneri... Fenerbahçeli eski futbolcunun menajeri, Sarı-Kırmızılılar'dan randevu talep etti. Takımından ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan tecrübeli stoper için Galatasaray yönetiminin vereceği karar bekleniyor. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
5 Ocak 2020 Pazar 20:20
Güncelleme: 05.01.2020 20:25
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Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de beklenileni veremedi.
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İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.
Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.