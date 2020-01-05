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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve Zorlu göndermesi! ''İhanet...''
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ateş püskürdü. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Henry Onyekuru'nun Galatasaray camiasına hayırlı olmasını dileyen Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un asbaşkan Semih Özsoy'la birlikte TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriye Alp'le Zorlu'da yaptığı toplantığı hakkında sert ifadeler kullandı. İşte o sözler...
5 Ocak 2020 Pazar 19:42
Güncelleme: 05.01.2020 20:15
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Galatasaray'ın ligdeki hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirten Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk ve şampiyonluk yarışı vardır. Biz bu yarışın adil, düzenli ve mert bir şekilde sürdürülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hem hocamız hem teknik kadromuz ve scout ekibimiz, bütün arkadaşlarımız canla başla 7 gün 24 saat çalışıyorlar.
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Hepsine camiam adına çok teşekkür ediyorum. Bu çabalarımız inşallah meyvesini verir ve hak ettiğimiz şampiyonluğuna yine ulaşırız" diye konuştu.
"HAKEMLER PARKEDE CİNAYET İŞLEMİŞTİR"
Kadın Basketbol TakımI'nın ligin 13'üncü haftasında dün sahasında oynadığı OGMOrmanspor maçında hakemlerin tartışmalı kararları hakkında konuşan Mustafa Cengiz, "Galatasaray basketbolu ve voleybolu bu ülkeye getiren camiadır. Bir kere bunu tespit edelim. Galatasaray'a yaptığınız kötülük; kendi sporunuza, kendinize yaptığınız kötülüktür.
Dün kadın basketbol maçında olanlardan an bean haberdar oldum. Hakemler maalesef parkede bir cinayet işlemiştir. Sadece futbolda değil, baskette de kayırmacılığın, taraftarlığın, taraf tutmanın aşikâr ve açık hale geldiğinin en net örneği dünkü OGMOrmanspor maçındaki hakem yönetimidir.
Ben hakemlik camiası adına utandım. Benden başka utanan varsa bu durumu düzeltsin. Önemli olan Galatasaray'ın galibiyeti değil; Galatasaray mağlup da olur, galip de gelir.