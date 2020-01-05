Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve Zorlu göndermesi! ''İhanet...''

Galatasaray'ın ligdeki hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirten Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk ve şampiyonluk yarışı vardır. Biz bu yarışın adil, düzenli ve mert bir şekilde sürdürülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hem hocamız hem teknik kadromuz ve scout ekibimiz, bütün arkadaşlarımız canla başla 7 gün 24 saat çalışıyorlar.