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28 Aralık 2019, Cumartesi
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2020'de başarılar sürecek

2020'de başarılar sürecek

'da yeni yıl öncesi düzenlenen kahvaltı organizasyonunda konuşan teknik direktör , "2019 yılını olabilecek, var olan tüm kupalarla kapattık. Bunları kazanırken hiçbir zaman pes etmedik, bırakmadık. Her gün daha fazla birleşip, güçlendik." dedi.

, futbolcular ve eşlerine verilen yemekte konuştu. Tecrübeli hoca 2019'daki tüm kupaları alan oyunculara teşekkür ederken, "2019 yılını olabilecek, var olan tüm kupalarla kapattık. Bütün oyuncularıma ve ailelerine tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Onlarla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Bunları kazanırken hiçbir zaman pes etmedik, bırakmadık. Her gün daha fazla birleşip güçlendik" dedi. Terim, "2019'u bu kadar başarılı geçiren bir grubun 2020'de de başarılı olacağından hiç şüphem yok. Size güveniyorum" yorumunu yaptı.
  1. 28.12.2019
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