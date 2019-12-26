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26 Aralık 2019, Perşembe
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Lemina seferberliği

Lemina seferberliği

, maçında 'dan mutlaka faydalanmak istiyor. heyeti, futbolcuyu bu karşılaşmaya yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Bu arada sakatlığı geçen de takımla birlikte antrenmanlara başladı.

, maçında 'dan mutlaka faydalanmak istiyor. heyeti, futbolcuyu bu karşılaşmaya yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Bu arada sakatlığı geçen de takımla birlikte antrenmanlara başladı.
  1. 26.12.2019
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