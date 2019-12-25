Arda Turan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Aslan...

Galatasaray'da flaş bir Arda Turan gelişmesi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı takım ocak ayı için transfer çalışmalarına başlarken eski futbolcusu Arda Turan'ın takıma geri döneceği yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Arda Turan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'a gelebilmek için Barcelona ile olan sözleşmesini feshetmek için Katalan ekibi yetkilileriye görüşme kaydetmişti. Ocak ayında Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Arda Turan'ın sosyal medya paylaşımı da Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. İşte o paylaşım ve Galatasaray taraftarının paylaşıma verdiği tepki...

25 Aralık 2019 Çarşamba 22:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





