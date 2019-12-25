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Arda Turan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Aslan...
Galatasaray'da flaş bir Arda Turan gelişmesi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı takım ocak ayı için transfer çalışmalarına başlarken eski futbolcusu Arda Turan'ın takıma geri döneceği yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Arda Turan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'a gelebilmek için Barcelona ile olan sözleşmesini feshetmek için Katalan ekibi yetkilileriye görüşme kaydetmişti. Ocak ayında Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Arda Turan'ın sosyal medya paylaşımı da Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. İşte o paylaşım ve Galatasaray taraftarının paylaşıma verdiği tepki...
25 Aralık 2019 Çarşamba 22:30
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Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrilmişti.
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Yabancı ve kiralık oyuncuların fazlalığı ile takıma aidiyet duygusu eksikliği yaşayan Galatasaray, ocak ayında yerli operasyonuna başlayacak.
Sivasspor'da mükemmel bir grafik sergileyen Mert Hakan Yandaş'a teklif yapmaya hazırlanan Galatasaray, eski futbolcusu Arda Turan'ı gündemine almıştı.
Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçta teknik direktör Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan, hocasıyla arasını düzeltmişti.
Yaşanan bu olaydan sonra Arda'nın Galatasaray'a döneceği yüksek sesle konuşulurken transferle ilgili gelişmeler de yaşandı.