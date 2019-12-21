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21 Aralık 2019, Cumartesi
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‘Terim futboldaki babam gibidir’

‘Terim futboldaki babam gibidir’

Aslan'ın efsanevi futbolcusu , 'de Quiz programına katıldı. Brezilyalı yıldız " futboldaki babam gibidir. Onu birkaç kelimeye sığdıramam, saatlerce konuşmam gerekir" dedi.

Aslan'ın efsanevi futbolcusu , 'de Quiz programına katıldı. Brezilyalı yıldız " futboldaki babam gibidir. Onu birkaç kelimeye sığdıramam, saatlerce konuşmam gerekir" dedi. En sevdiği golü 'ye attığını belirten Melo, en unutulmaz anısı sorulduğunda "'de kazandığımız şampiyonluk" yanıtını verdi. Sambacı, taraftarla çok özel bağı olduğunu belirtti. Birlikte oynadığı en iyi oyuncular olarak Ujfalusi ve Selçuk'u gösterdi.
  1. 21.12.2019
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