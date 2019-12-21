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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Jimmy’ye 3 maç ceza

Jimmy’ye 3 maç ceza

Cimbom'un Tuzlaspor ile oynadığı mücadelenin ardından saha karışmıştı. , 'a verilen cezaları açıkladı. 72 bin TL para cezası kesildi.

Cimbom'un Tuzlaspor ile oynadığı mücadelenin ardından saha karışmıştı. , 'a verilen cezaları açıkladı. 72 bin TL para cezası kesildi. Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 25 bin TL daha ceza verildi. Jimmy Durmaz 3 resmi müsabakadan men edildi. Galatasaray görevlisi Ömer Kılıç da 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
  1. 21.12.2019
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