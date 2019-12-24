Falcao'ya astronomik teklif

Al-Duhail, Mandzukic'in transfer teklifini reddetmesinin ardından gözünü Galatasaray'ın flaş ismi Falcao'ya dikti. Kolombiyalı yıldızın menajeriyle görüşen Katar ekibinin, Kolombiyalı golcüye 10 milyon euro'dan 3 yıllık teklif sunduğu bildirildi. Al-Duhail'in yaptığı bu önerinin Juventus'un Hırvat golcüsü Mandzukic'e yapılan teklifin benzeri olduğu bildirildi. Falcao'nun teklifi kabul etmesi durumunda Galatasaray'ın az da olsa bonservis bedeli kazanacağı bildirildi.