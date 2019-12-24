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24 Aralık 2019, Salı
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'ya astronomik teklif

Falcao'ya astronomik teklif

Al-Duhail 'in teklifini reddetmesinin ardından gözünü 'ın flaş ismi 'ya dikti. yıldızın menajeriyle görüşen ekibinin, Kolombiyalı golcüye 10 milyon euro'dan 3 yıllık teklif sunduğu bildirildi.

Al-Duhail, 'in teklifini reddetmesinin ardından gözünü 'ın flaş ismi 'ya dikti. yıldızın menajeriyle görüşen ekibinin, Kolombiyalı golcüye 10 milyon euro'dan 3 yıllık teklif sunduğu bildirildi. Al-Duhail'in yaptığı bu önerinin 'un Hırvat golcüsü Mandzukic'e yapılan teklifin benzeri olduğu bildirildi. Falcao'nun teklifi kabul etmesi durumunda Galatasaray'ın az da olsa bonservis bedeli kazanacağı bildirildi.

  1. 24.12.2019
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