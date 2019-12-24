Falcao'ya astronomik teklif
Al-Duhail Mandzukic'in transfer teklifini reddetmesinin ardından gözünü Galatasaray'ın flaş ismi Falcao'ya dikti. Kolombiyalı yıldızın menajeriyle görüşen Katar ekibinin, Kolombiyalı golcüye 10 milyon euro'dan 3 yıllık teklif sunduğu bildirildi.
Al-Duhail, Mandzukic'in transfer teklifini reddetmesinin ardından gözünü Galatasaray'ın flaş ismi Falcao'ya dikti. Kolombiyalı yıldızın menajeriyle görüşen Katar ekibinin, Kolombiyalı golcüye 10 milyon euro'dan 3 yıllık teklif sunduğu bildirildi. Al-Duhail'in yaptığı bu önerinin Juventus'un Hırvat golcüsü Mandzukic'e yapılan teklifin benzeri olduğu bildirildi. Falcao'nun teklifi kabul etmesi durumunda Galatasaray'ın az da olsa bonservis bedeli kazanacağı bildirildi.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
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Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
Falcao'ya astronomik teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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