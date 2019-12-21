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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Babel’e kutlama

Babel’e kutlama

, 'e hareket etmeden önce son idmanını Florya'da gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde 33 yaşına basan 'in kutlandı. Hollandalı futbolcu için pasta kesildi. Takım arkadaşları onu tebrik etti.

, 'e hareket etmeden önce son idmanını Florya'da gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde 33 yaşına basan 'in kutlandı. Hollandalı futbolcu için pasta kesildi. Takım arkadaşları onu tebrik etti.
  1. 21.12.2019
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