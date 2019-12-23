Vitor Pereira'dan flaş Fernando itirafı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Vitor Pereira'dan flaş Fernando itirafı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan eski öğrencisi Fernando Reges ile alakalı flaş itiraflarda bulundu.
23 Aralık 2019 Pazartesi 20:34 Güncelleme: 23.12.2019 20:34
Vitor Pereira'dan flaş Fernando itirafı!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Fernando Reges, sezon başında Sevilla'ya transfer olmuştu.

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Vitor Pereira'dan flaş Fernando itirafı!

İspanyol ekibinin ilk 11'inde değişilmez isim haline gelen Reges, 17 maçta forma giydi.

Vitor Pereira'dan flaş Fernando itirafı!

17 maçta toplamda 1.469 dakika sahada kalan Brezilyalı yıldız, performansıyla alkış aldı.

Vitor Pereira'dan flaş Fernando itirafı!

Fenerbahçe'nin eski antrenörü Vitor Pereira da 32 yaşındaki futbolcunun performansına kayıtsız kalmadı.

Vitor Pereira'dan flaş Fernando itirafı!

İspanyol basınına açıklamalarda bulunan Pereira, eski oyuncusundan övgü dölü sözlerle bahsetti.

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