Vitor Pereira'dan flaş Fernando itirafı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Vitor Pereira'dan flaş Fernando itirafı!
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan eski öğrencisi Fernando Reges ile alakalı flaş itiraflarda bulundu.
23 Aralık 2019 Pazartesi 20:34
Güncelleme: 23.12.2019 20:34
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Fernando Reges, sezon başında Sevilla'ya transfer olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İspanyol ekibinin ilk 11'inde değişilmez isim haline gelen Reges, 17 maçta forma giydi.
17 maçta toplamda 1.469 dakika sahada kalan Brezilyalı yıldız, performansıyla alkış aldı.
Fenerbahçe'nin eski antrenörü Vitor Pereira da 32 yaşındaki futbolcunun performansına kayıtsız kalmadı.
İspanyol basınına açıklamalarda bulunan Pereira, eski oyuncusundan övgü dölü sözlerle bahsetti.