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20 Aralık 2019, Cuma
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Nzonzi’ye iki talip

Nzonzi’ye iki talip

'da  bırakılan ve Roma'ya geri gönderilmesi planlanan Steven Nzonzi ile ve Everton yakından ilgileniyor.

'da bırakılan ve Roma'ya geri gönderilmesi planlanan Steven Nzonzi ile ve Everton yakından ilgileniyor. 'dan Tuttomercatoweb sitesinin haberine göre, iki takım, Fransız orta sahayı transfer etmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle Lyon'un hocası 'nın Nzonzi'yi çok istediği ifade ediliyor.
  1. 20.12.2019
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