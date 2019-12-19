Galatasaray'da ikinci ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de kötü günler geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 2-0 yenildiği maçın rövanşında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek moral bulan Galatasaray'da ocak ayı çalışmaları tam gaz devam ediyor. Ara transfer döneminde hem iç hem de dış transferde hareketli günler geçirmesi beklenen Cimbom'da kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin ardından ikinci ayrılık da gerçekleşiyor. İşte o yıldız ve yeni takımı...
19 Aralık 2019 Perşembe 14:41
Güncelleme: 19.12.2019 14:45
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Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele ettiği A Grubu'nu 2 puanla son sırada tamamlayan Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi.
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Devler Ligi serüveninin sona ermesinin ardından gözünü lige çeviren sarı-kırmızılılar, 15. haftada sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci devreye hızlı başlayan Galatasaray 53. dakikada Feghouli ve 83. dakikada penaltıdan Belhanda ile aradığı golleri bulmuştu.
Orgill'in kırmızı kartının ardından Galatasaray'ın maçı kazanacağına kesin gözüyle bakılırken, Ankaragücü 88. dakikada penaltıdan İlhan Parlak ve 90+1. dakikada Kiçiu ile bulduğu gollerle mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Aslan böylelikle ligdeki kötü gidişatını sürdürürken, konuk ekip Ankaragücü 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.