Aslan şutladı

Aslan, Göztepe sınavı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Salon çalışmasıyla başlayan idmanda oyuncular iki gruba ayrıldı. Tuzla maçında tam süre alanlar sahada yenilenme antrenmanıyla günü tamamlarken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana devam etti. Sonrasında 5'e 2 dar alan pas oyunu oynandı. Ana bölümde orta-şut çalışması gerçekleştirildi.