Aslan şutladı
Aslan, Göztepe sınavı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Salon çalışmasıyla başlayan idmanda oyuncular iki gruba ayrıldı.
Aslan, Göztepe sınavı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Salon çalışmasıyla başlayan idmanda oyuncular iki gruba ayrıldı. Tuzla maçında tam süre alanlar sahada yenilenme antrenmanıyla günü tamamlarken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana devam etti. Sonrasında 5'e 2 dar alan pas oyunu oynandı. Ana bölümde orta-şut çalışması gerçekleştirildi.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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