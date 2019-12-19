Galatasaray'da Göztepe hazırlıkları! Ryan Babel...
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 16. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı ekipte, Tuzlaspor maçının kadrosunda yer almayan Ryan Babel, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salon çalışmasıyla başladı.
Daha sonra iki gruba ayrılan oyunculardan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor müsabakasında tam süre alanlar sahada yenilenme antrenmanıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana devam etti. Gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, ana bölümde orta şut ve sonuçlandırma çalışmaları yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Marcao ve Mario Lemina, günü özel program dahilinde çalışarak geçirdi. Hafif sakatlığı nedeniyle Tuzlaspor maçının kadrosunda yer almayan Ryan Babel, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Galatasaray, Göztepe karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptıktan sonra öğleden sonra İzmir'e gidecek.
- 19.12.2019
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Tosic dönüyor
Toplam 1
Yorum
savaş ŞAKAMI..YAŞ 34 HEM SONRA BJK GİTSİNDE KURTULALIM, SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR DENİLEN TOSİC YOK BEE DAHA NELER..
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Ndiaye sesleri
Toplam 1
Yorum
SERKAN Trabzonu ndiaye kurtaracak. Şu trabzona gelmeyen adamların peşinden koşma sevdamız yokmu bizim. Atıf içinde aynılarını yaşamıştık. Ndiayeded
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Fırtına kupaya sarıldı
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Yorum
serkan Altay yenip tur atlarsa istifa edecek misin ? Ü.K.
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