Galatasaray'da Göztepe hazırlıkları! Ryan Babel... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Göztepe hazırlıkları! Ryan Babel...

'da hazırlıkları! ...

Galatasaray'da Göztepe hazırlıkları! Ryan Babel...

Futbol Takımı, 'in 16. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı ekipte, Tuzlaspor maçının kadrosunda yer almayan , antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde gerçekleştirilen antrenman, salon çalışmasıyla başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılan oyunculardan 'ndaki Tuzlaspor müsabakasında tam süre alanlar sahada yenilenme antrenmanıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana devam etti. Gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, ana bölümde orta şut ve sonuçlandırma çalışmaları yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, , Marcao ve Mario Lemina, günü özel program dahilinde çalışarak geçirdi. Hafif sakatlığı nedeniyle Tuzlaspor maçının kadrosunda yer almayan , antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

, karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptıktan sonra öğleden sonra 'e gidecek.

  1. 19.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Göztepe hazırlıkları! Ryan Babel... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN