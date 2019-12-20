Souness’tan destek

1995-1996 yılları arasında Galatasaray teknik direktörü olarak görev yapan Graeme Souness'dan Fatih Terim'e destek geldi. G.Saray için sezonun iyi gitmediğini ifade eden Souness, sosyal medyadan yayınladığı videoda "Fatih Terim her şeyi düzeltecek. O bizim liderimiz. Sakin olun ve inanmaya devam edin" dedi.