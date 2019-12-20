Souness’tan destek
1995-1996 yılları arasında Galatasaray teknik direktörü olarak görev yapan Graeme Souness'dan Fatih Terim'e destek geldi.
1995-1996 yılları arasında Galatasaray teknik direktörü olarak görev yapan Graeme Souness'dan Fatih Terim'e destek geldi. G.Saray için sezonun iyi gitmediğini ifade eden Souness, sosyal medyadan yayınladığı videoda "Fatih Terim her şeyi düzeltecek. O bizim liderimiz. Sakin olun ve inanmaya devam edin" dedi.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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