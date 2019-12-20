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20 Aralık 2019, Cuma
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Souness’tan destek

Souness’tan destek

1995-1996 yılları arasında olarak görev yapan 'dan 'e destek geldi.

1995-1996 yılları arasında olarak görev yapan 'dan 'e destek geldi. G.Saray için sezonun iyi gitmediğini ifade eden Souness, sosyal medyadan yayınladığı videoda "Fatih Terim her şeyi düzeltecek. O bizim liderimiz. Sakin olun ve inanmaya devam edin" dedi.

  1. 20.12.2019
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