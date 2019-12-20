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20 Aralık 2019, Cuma
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Davayı kaybetti

Davayı kaybetti

, Maicon'un menajeri 'ın açtığı davayı kaybetti. Sarı-kırmızılı ekibin, faiziyle birlikte Özcan'a 600 bin euro ödeyeceği ifade edildi.

, Maicon'un menajeri 'ın açtığı davayı kaybetti. Sarı-kırmızılı ekibin, faiziyle birlikte Özcan'a 600 bin euro ödeyeceği ifade edildi. Eski yönetimden kalan faturayı görünce Albayrak'ın fenalaşıp hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti
  1. 20.12.2019
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